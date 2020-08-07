Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 109 bin 223, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 713 bin 858, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 258 bin 252..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 993 bin 508 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 873 bin 304,

- Hindistan 2 milyon 21 bin 407,

- Rusya 871 bin 894,

- İspanya 352 bin 847,

- İngiltere 308 bin 134,

- İtalya 249 bin 204,

-Türkiye 237 bin 265,

-Almanya 214 bin 962,

- Fransa 194 bin 29,

-Yunanistan 5 bin 123,

-Güney Kıbrıs Bin 208,

-KKTC 163..