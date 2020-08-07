Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 109 bin 223, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 713 bin 858, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 258 bin 252..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 993 bin 508 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 2 milyon 873 bin 304,
- Hindistan 2 milyon 21 bin 407,
- Rusya 871 bin 894,
- İspanya 352 bin 847,
- İtalya 249 bin 204,
-Türkiye 237 bin 265,
-Almanya 214 bin 962,
- Fransa 194 bin 29,
-Yunanistan 5 bin 123,
-Güney Kıbrıs Bin 208,
-KKTC 163..