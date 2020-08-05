Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 579 bin 997, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 700 bin 569, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 786 bin 644..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 887 bin 648 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 759 bin 436,

- Rusya 861 bin 423,

- İspanya 349 bin 894,

- İngiltere 306 bin 293,

- İtalya 248 bin 419,

-Türkiye 234 bin 934,

-Almanya 212 bin 331,

- Fransa 192 bin 334,

-Yunanistan 4 bin 855,

-Güney Kıbrıs 1180,

-KKTC 158..