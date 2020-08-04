Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 442 bin 382, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 697 bin 175, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 672 bin 615..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 862 bin 174 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 751 bin 665,

- Rusya 856 bin 264,

- İspanya 344 bin 134,

- İngiltere 305 bin 623,

- İtalya 248 bin 229,

-Türkiye 233 bin 851,

-Almanya 212 bin 320,

- Fransa 191 bin 295,

-Yunanistan 4 bin 737,

-Güney Kıbrıs 1155,

-KKTC 153..