Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 236 bin 407, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 692 bin 817, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 446 bin 278..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 813 bin 647 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 2 milyon 733 bin 677,
- Rusya 850 bin 870,
- İspanya 335 bin 602,- İngiltere 304 bin 695,
- İtalya 248 bin 070,
-Türkiye 232 bin 856,
-Almanya 211 bin 462,
- Fransa 187 bin 919,
-Yunanistan 4 bin 662,
-Güney Kıbrıs 1150,
-KKTC 151..