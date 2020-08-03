Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 236 bin 407, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 692 bin 817, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 446 bin 278..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 813 bin 647 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 733 bin 677,

- Rusya 850 bin 870,

- İspanya 335 bin 602,

- İngiltere 304 bin 695,

- İtalya 248 bin 070,

-Türkiye 232 bin 856,

-Almanya 211 bin 462,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 662,

-Güney Kıbrıs 1150,

-KKTC 151..