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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:53
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 236 bin 407, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 692 bin 817, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 446 bin 278..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 813 bin 647 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  2 milyon 733 bin 677,

- Rusya 850 bin 870,

- İspanya 335 bin 602,

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- İngiltere 304 bin 695,

- İtalya 248 bin 070,

-Türkiye 232 bin 856,

-Almanya 211 bin 462,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 662,

-Güney Kıbrıs 1150,

-KKTC 151..

Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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