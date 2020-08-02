Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 20 bin 684, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 688 bin 913, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 330 bin 141..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 764 bin 318 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 2 milyon 708 bin 876,
- Rusya 845 bin 443,
- İspanya 335 bin 602,- İngiltere 303 bin 952,
- İtalya 247 bin 832,
-Türkiye 231 bin 869,
-Almanya 211 bin 77,
- Fransa 187 bin 919,
-Yunanistan 4 bin 587,
-Güney Kıbrıs 1124,
-KKTC 146..