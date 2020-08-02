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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

02 Ağustos 2020 Pazar 07:26
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 20 bin 684, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 688 bin 913, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 330 bin 141..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 764 bin 318 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  2 milyon 708 bin 876,

- Rusya 845 bin 443,

- İspanya 335 bin 602,

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- İngiltere 303 bin 952,

- İtalya 247 bin 832,

-Türkiye 231 bin 869,

-Almanya 211 bin 77,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 587,

-Güney Kıbrıs 1124,

-KKTC 146..

Son Güncelleme: 02.08.2020 07:33
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vaka SayısıDünya Kovid19Dünya Koronavirüs
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