Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 20 bin 684, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 688 bin 913, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 330 bin 141..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 764 bin 318 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 708 bin 876,

- Rusya 845 bin 443,

- İspanya 335 bin 602,

- İngiltere 303 bin 952,

- İtalya 247 bin 832,

-Türkiye 231 bin 869,

-Almanya 211 bin 77,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 587,

-Güney Kıbrıs 1124,

-KKTC 146..