Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 758 bin 802, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 682 bin 998, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 161 bin 509..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 705 bin 889 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 666 bin 298,

- Rusya 839 bin 981,

- İspanya 335 bin 602,

- İngiltere 301 bin 181,

- İtalya 247 bin 537,

-Türkiye 230 bin 873,

-Almanya 210 bin 665,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 477,

-Güney Kıbrıs 1119,

-KKTC 145..