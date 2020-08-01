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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

01 Ağustos 2020 Cumartesi 07:06
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 758 bin 802, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 682 bin 998, iyileşen kişi sayısı ise 11 milyon 161 bin 509..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 705 bin 889 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  2 milyon 666 bin 298,

- Rusya 839 bin 981,

- İspanya 335 bin 602,

- İngiltere 301 bin 181,

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- İtalya 247 bin 537,

-Türkiye 230 bin 873,

-Almanya 210 bin 665,

- Fransa 187 bin 919,

-Yunanistan 4 bin 477,

-Güney Kıbrıs 1119,

-KKTC 145..

Son Güncelleme: 01.08.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsKoronavirüs SalgınıDünya Kovid19
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