Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 35 bin 941, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 666 bin 132, iyileşen kişi sayısı ise 10 milyon 557 bin 652..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 524 bin 515 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 498 bin 668,

- Rusya 828 bin 990,

- İspanya 329 bin 721,

- İngiltere 301 bin 455,

- İtalya 246 bin 776,

-Türkiye 228 bin 924,

-Almanya 208 bin 537,

- Fransa 183 bin 804,

-Yunanistan 4 bin 336,

-Güney Kıbrıs 1080,

-KKTC 142..