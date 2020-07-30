Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 35 bin 941, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 666 bin 132, iyileşen kişi sayısı ise 10 milyon 557 bin 652..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 524 bin 515 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 2 milyon 498 bin 668,
- Rusya 828 bin 990,
- İspanya 329 bin 721,- İngiltere 301 bin 455,
- İtalya 246 bin 776,
-Türkiye 228 bin 924,
-Almanya 208 bin 537,
- Fransa 183 bin 804,
-Yunanistan 4 bin 336,
-Güney Kıbrıs 1080,
-KKTC 142..