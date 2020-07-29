Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 16 milyon 776 bin 368, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 660 bin 215, iyileşen kişi sayısı ise 10 milyon 332 bin 163..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 459 bin 780 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 455 bin 905,

- Rusya 823 bin 515,

- İspanya 327 bin 690,

- İngiltere 300 bin 692,

- İtalya 246 bin 488,

-Türkiye 227 bin 982,

-Almanya 207 bin 508,

- Fransa 183 bin 79,

-Yunanistan 4 bin 279,

-Güney Kıbrıs 1067,

-KKTC 138..