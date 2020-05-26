Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 590 bin 358, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 347 bin 907, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 366 bin 574.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 706 bin 226 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 376 bin 669,

- Rusya 353 bin 427,

- İspanya 282 bin 480,

- İngiltere 261 bin 184,

- İtalya 230 bin 158,

- Fransa 182 bin 942,

- Almanya 180 bin 789,

-Türkiye 157 bin 814,

-Yunanistan 2 bin 882,

-Güney Kıbrıs 937,

-KKTC’de vaka yok!