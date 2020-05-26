Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 590 bin 358, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 347 bin 907, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 366 bin 574.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 706 bin 226 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 376 bin 669,
- Rusya 353 bin 427,
- İspanya 282 bin 480,- İngiltere 261 bin 184,
- İtalya 230 bin 158,
- Fransa 182 bin 942,
- Almanya 180 bin 789,
-Türkiye 157 bin 814,
-Yunanistan 2 bin 882,
-Güney Kıbrıs 937,
-KKTC’de vaka yok!