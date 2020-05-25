Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 500 bin 694, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 346 bin 726, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 302 bin 91.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 686 bin 436 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 365 bin 213,
- Rusya 344 bin 481,
- İspanya 282 bin 852,
- İngiltere 259 bin 559,- İtalya 229 bin 858,
- Fransa 182 bin 584,
- Almanya 180 bin 328,
-Türkiye 156 bin 827
-Yunanistan 2 bin 878,
-Güney Kıbrıs 935,
-KKTC’de vaka yok!