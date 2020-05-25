Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 500 bin 694, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 346 bin 726, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 302 bin 91.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 686 bin 436 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 365 bin 213,

- Rusya 344 bin 481,

- İspanya 282 bin 852,

- İngiltere 259 bin 559,

- İtalya 229 bin 858,

- Fransa 182 bin 584,

- Almanya 180 bin 328,

-Türkiye 156 bin 827

-Yunanistan 2 bin 878,

-Güney Kıbrıs 935,

-KKTC’de vaka yok!