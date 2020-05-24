Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 350, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 344 bin 15, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 247 bin 890.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 666 bin 828 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 349 bin 113,

- Rusya 335 bin 882,

- İspanya 282 bin 370,

- İngiltere 257 bin 154,

- İtalya 229 bin 327,

- Fransa 182 bin 469,

- Almanya 179 bin 986,

-Türkiye 155 bin 686

-Yunanistan 2 bin 876,

-Güney Kıbrıs 927,

-KKTC’de vaka yok!