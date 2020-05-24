Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 350, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 344 bin 15, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 247 bin 890.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 666 bin 828 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 349 bin 113,
- Rusya 335 bin 882,
- İspanya 282 bin 370,
- İtalya 229 bin 327,
- Fransa 182 bin 469,
- Almanya 179 bin 986,
-Türkiye 155 bin 686
-Yunanistan 2 bin 876,
-Güney Kıbrıs 927,
-KKTC’de vaka yok!