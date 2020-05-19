Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 890 bin 863, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 320 bin 130, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 907 bin 392.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 550 bin 294 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Rusya 290 bin 678,
- İspanya 278 bin 188,
- Brezilya 255 bin 368,
- İtalya 225 bin 886,
- Fransa 179 bin 927,
- Almanya 177 bin 289,
-Türkiye 150 bin 593 (1158 yeni vaka)
-Yunanistan 2 bin 836,
-Güney Kıbrıs 917 (1 yeni vaka)
-KKTC’de vaka yok!