Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 890 bin 863, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 320 bin 130, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 907 bin 392.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 550 bin 294 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Rusya 290 bin 678,

- İspanya 278 bin 188,

- Brezilya 255 bin 368,

- İngiltere 246 bin 406,

- İtalya 225 bin 886,

- Fransa 179 bin 927,

- Almanya 177 bin 289,

-Türkiye 150 bin 593 (1158 yeni vaka)

-Yunanistan 2 bin 836,

-Güney Kıbrıs 917 (1 yeni vaka)

-KKTC’de vaka yok!