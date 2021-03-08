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Koronavirüs önlemlerinde bu hafta bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin hafifletilmesine bu hafta bazı iş yerlerinin daha açılmasıyla devam ediliyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:30
Koronavirüs önlemlerinde bu hafta bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor
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BUGÜNDEN İTİBAREN ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILDI

ÇARŞAMBA GÜNÜ RESTORANLARIN DIŞ MEKÂN OTURMA ALANLARI AÇILACAK

TAKSİ ŞOFÖRLERİ LARNAKA HAVAALANI’NA YOLCU TAŞIYABİLECEK

TEMASSIZ SPORLAR, BİREYSEL VE AÇIK ALANDA YAPILAN SPOR FAALİYETLERİ BAŞLADI

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin hafifletilmesine bu hafta bazı iş yerlerinin daha açılmasıyla devam ediliyor.

Özel eğitim merkezleri bugünden itibaren, bu merkezlerde çalışanların 7 günde bir PCR testi yaptırmaları şartıyla yeniden hizmete açıldı.

Halen paket servis hizmeti veren restoranlar 10 Mart Çarşamba günü dış mekan oturma alanlarında müşteri kabul edecek. Restoran çalışanlarının da çarşambaya kadar PCR testlerini yaptırmaları koşulu var.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre restoranların dış mekanlarında kurulacak masalar arasında 2 metre ve aynı masada sandalyeler arasında da 60 santimetre mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili restoran işletmecilerine taahhütname imzalatılacak ve koşulları yerine getirmediği tespit edilen işletmeler kapatılacak.

HAFTA SONU BOYUNCA VE HAFTA İÇİ GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

Bakanlar Kurulu’nun geçen Cuma açıkladığı kararlar uyarınca hafta içi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Cuma gecesinden pazartesi sabaha kadarki sürede temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak.

13 Mart Cumartesi, market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan tüm işletmeler kapalı olacak.

Pazar günü ise sadece eczane, fırın, hayvancılık ve tarım işletmeleri açık olacak.

Temassız sporlar ile bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetleri de bugünden itibaren yeniden başladı.

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TAKSİLER LARNAKA HAVAALANI’NA YOLCU TAŞIYABİLECEK

Bakanlar Kurulu’nun bugünden itibaren uygulamaya giren açılımları arasında KKTC’de ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyenlerin transferleri için taksicilerin son 72 saatte yapılan PCR test sonuçlarını ibraz ederek saatlik olarak Güney Kıbrıs Larnaka havalimanına transfer yapabilmesi de yer alıyor.

LEFKOŞA VE GİRNE’DEN DİĞER İLÇELERE GEÇİŞ DENETİMLİ

Koronavirüs vakalarının daha fazla oranda görüldüğü başkent Lefkoşa ile Girne ilçelerinden diğer dört ilçe olan Lefke, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele’ye ilçe emniyet kurullarının izniyle gidilebiliyor.

KAPALI YERLER

Ülkede halen tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar kapalı.

Marketler pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-20.00 saatleri arasında açık. 20.00’den sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılabiliyor.

Açık olan giyim sektöründe ürün denemesi yapılmasıysa yasak. Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılması ve çalışan kişiler her 15 günde bir PCR testlerini tekrarlamaları şartı var.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek.

AÇIK OLAN KURUMLAR

KKTC’de halen açık olan kurumlar şöyle:

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri.

Ülkede faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kurum ve kuruluşlar en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam ediyor.

Hava ve deniz limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması için minimum personelle çalışmalar sürüyor.

Okullarda eğitim online devam ediyor. Kreşler ise açık.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 16:49
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