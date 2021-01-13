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Koronavirüs hastasının ölümünde ‘ihmal’ şüphesi

Sağlık Bakanlığı dün koronavirüs hastası Hasan Akın’ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Akın’ın kızı Oya Akın, babasının koronavirüs nedeniyle değil, 'alması gereken hapların verilmemesi' ve 'kontrol edilmemesi' nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Oya Akın, “Babamı kaybettik ama koronavirüsten değil” dedi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:48
Koronavirüs hastasının ölümünde ‘ihmal’ şüphesi
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Sağlık Bakanlığı tarafından dün Koronavirüs hastası olan 84 yaşındaki Hasan Akın’ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Hasan Akın’ın kızı Oya Akın, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, ‘ihmal’ olduğu iddiasında bulundu.

Akın, “Kimse bana babamın Koronavirüsten öldüğünü söylemesin. Babam Koronavirüs kurbanı değil” ifadelerini kullanarak, Hasan Akın’ın kalbinin durduğunu çünkü hastaneye yatırılmasından itibaren 10 gündür alması gereken hapların verilmediğini, hapların odaya bırakılarak, kontrol edilmediğini öne sürdü.

Hapların kontrollü bir şekilde içirilmediğine vurgu yapan Akın, “Babamı kaybettik ama Koronavirüse değil…” diyerek eleştirdi.

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Oya Akın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Babamı kaybettik

Kapalı kaldığım yerden arayan, kapıya gelen, mesaj atan aile ve arkadaşlarıma bakıyorum da... Neredeyse yarısından çoğu ya annesini, ya babasını, ya çocuğunu, ya kardeşini vakitsiz kaybetmiş beni teselli etmeye çalışıyorlar... Bazıları çocuk yaşta kaybetmiş annesini, babasını... Biz şanslıydık, babamızı, çocuklarımız dedelerini, dolu dolu yaşadık... Hep birlikteydik...

2 sene önce kalbi durup yeniden çalıştırıldığında bunun provasını yapmıştık... Her günü bir armağan gibi gördük ondan sonra... Her anın tadını çıkardık, hakkını verdik... Sarıp sarmaladık birbirimizi...

Ölümü de doğum kadar açık yüreklilikle kabul etmemiz gerektiğini bilecek bir yerdeyim hayatımda... Ama kimse bana babamın Koronavirüsten öldüğünü söylemesin... Babam Koronavirüs kurbanı değil... Babamın kalbi durdu... Kalbi durdu çünkü hastaneye girdiği günden itibaren, on gündür alması gereken haplar ona verilmedi... Kalbi durdu çünkü her gün kalbi için içmesi gereken haplar kendi içsin diye odasına bırakılıp ihmal edildi... Kontrol edilmedi, içip içmediği, ne içtiği, ne kadar içtiğine bakılmadı... Ta ki hafta sonu biz ortalığı ayağa kaldırana kadar... “KKTC hepimizin çaresizliği...” dedi bu ihmalkârlığı anlattığım bir arkadaşım... Gerçekten öyle... Babamı kaybettik, ama Koronavirüsten değil...”

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Akın
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