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Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi enfekte oldu?

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'de enfekte kişi sayısı 5 bin 997'ye yükselirken, 16 ülkede daha koronavirüs vakası onaylandı.

Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi enfekte oldu?

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'de enfekte kişi sayısı 5 bin 997'ye yükselirken, 16 ülkede daha koronavirüs vakası onaylandı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:28
Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi enfekte oldu?

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor.

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor. 

Koronavirüs hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz?

Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla Çin'deki ölü sayısının 132'ye yükseldiğini, ölenlerinin 100'ünün Hubei eyaletinde bulunduğunu açıkladı.

Resmi rakamlara göre Çin'de enfekte olan kişi sayısı 5 bin 997.

9 bin 239 da şüpheli vaka bulunuyor.

Tayland'da 14, Tayvan'da 8, Singapur ve Malezya'da 7, Japonya'da 6, Avustralya ve ABD'de 5, Güney Kore, Fransa ve Almanya'da 5, Kanada'da 3, Vietnam'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Komboçya ve Sri Lanka'da 1 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Çin dışında ölüm bildirilmedi.

Vaka sayısı SARS'ı geçti

Dünya Sağlık Örgütü, salgının Çin için acil bir durum olduğunu ancak, henüz küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Ancak vaka sayısı 2002-2003 SARS salgınındaki vakaları şimdiden geçmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre SARS Çin'de 9 ay içerisinde 5 bin 237 kişiye bulaşmış, 349 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

Çin'de ortaya çıkan gizemli virüs insandan insana bulaşıyor

Çin'de önlemler artırılıyor

Çin'in birçok şehrine ciddi seyahat kısıtlamaları getirildi. Vuhan'da şehir içi ulaşım kapalı ve uçuşlar askıya alındı.

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi.

Pekin Hebei eyaletine otobüs seferlerinin çoğunu askıya aldı.

Çin, 27 Ocak'tan itibaren yurtiçinde ve diğer ülkelere turistik turları durdurdu.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi, virüsün yayılmasını önlemek için tüm turistik yerleri geçici olarak kapattı.

Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı 2 hastane yapılacağı ve hastanelerin 2 hafta içinde tamamlanacağı açıklandı.

Virüsün merkezi Vuhan'da gerginlik artıyor

Dünya genelinde alarm verildi

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ABD Çin geneline seyahat uyarısı yaptı, Kanada ise Hubei eyaletine seyahat edecek kişileri uyardı.

Facebook çalışanları için Çin seyahatlerini durduran ilk büyük ABD şirketi oldu.

Fransa, İtalya, Japonya, Avustralya, Fas, Güney Kore ve ABD gibi ülkeler Vuhan'dan vatandaşları tahliye etmek için çalışıyorlar.

İngiltere Havayolları, Pekin ve Şanghay'a doğrudan uçuşları durdurdu.

Moğolistan virüs nedeniyle Çin sınır kapısını araçlar için kapattı.

Kazakistan Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirdi.

Güney Kore'de Çin'den seyahatlerin geçici yasaklanması kampanyası

Türkiye'de koronavirüs şüphesi

Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

12 kişinin tedavileri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.

Virüsün türü ne?

Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.

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