Koronavirüs Güney Kıbrıs’ta 5 can daha aldı… 288 yeni vaka saptandı

KORONAVİRÜS GÜNEY KIBRIS’TA 5 CAN DAHA ALDI… 288 YENİ VAKA SAPTANDI

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 5 can kaybı daha oldu, 288 de yeni vaka saptandı.

Son 24 saatte yapılan 12 bin 842 testten 288’i pozitif çıktı.

Hayatını kaybedenlerden 4’ünün erkek ve ikisinin yaşının 89, birinin 77, diğerinin de 70 olduğu belirtilirken ölenler arasında 82 yaşında bir de kadın bulunuyor. Yaşamını yitirenlerin başka sağlık sorunları da olduğu kaydedildi.

Güneyde halen hastanelerde tedavi gören 205 koronavirüs hastasından 58’inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.