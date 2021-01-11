Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
banner376

Koronavirüs Güney Kıbrıs’ta 5 can daha aldı… 288 yeni vaka saptandı

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:58
Koronavirüs Güney Kıbrıs’ta 5 can daha aldı… 288 yeni vaka saptandı
banner337
banner351

KORONAVİRÜS GÜNEY KIBRIS’TA 5 CAN DAHA ALDI… 288 YENİ VAKA SAPTANDI

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 5 can kaybı daha oldu, 288 de yeni vaka saptandı.

banner341
Son 24 saatte yapılan 12 bin 842 testten 288’i pozitif çıktı.

Hayatını kaybedenlerden 4’ünün erkek ve ikisinin yaşının 89, birinin 77, diğerinin de 70 olduğu belirtilirken ölenler arasında 82 yaşında bir de kadın bulunuyor. Yaşamını yitirenlerin başka sağlık sorunları da olduğu kaydedildi.

Güneyde halen hastanelerde tedavi gören 205 koronavirüs hastasından 58’inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de bugün 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de bugün 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar
Gençlik Dairesi koordinatörlüğünde toplantı yapıldı
Gençlik Dairesi koordinatörlüğünde toplantı yapıldı
Yeni atama ve görevden almalar
Yeni atama ve görevden almalar
Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacak”
Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacak”
Cumhurbaşkani Tatar ve BM Üst Düzey Yetkilisi Lute’un görüşmesi tamamlandı
Cumhurbaşkani Tatar ve BM Üst Düzey Yetkilisi Lute’un görüşmesi tamamlandı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Erhürman: "Bu yaşananlar hükümetin ölü doğduğunun teyidi"
Erhürman: "Bu yaşananlar hükümetin ölü doğduğunun teyidi"
Özersay: “Seçime varız ancak erken seçim ülkeyi sadece kaosa sürükler”
Özersay: “Seçime varız ancak erken seçim ülkeyi sadece kaosa sürükler”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim