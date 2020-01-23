Koronavirüs bulaşan insan sayısı 571 kişiye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı.

Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Taylan’da 3 kişide tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan “özel bir nedeni olmaması durumunda” şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

Bu arada, kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.

Yerel hükümet ayrıca kentteki turizm destinasyonları ve otellerin 8 Şubat’tan önce büyük çaplı etkinliklerini askıya alması talimatı verirken, söz konusu önlemlerin “virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kesmek için” alındığını kaydetti.

Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, 2019-nCoV virüsü nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için maske üretimi konusunda acil durum koordinasyonu başlattı.

Bakanlığın tüm eyaletlerde maske üretimini hızlandırmak için yerel maske üreticilerini koordine edeceği belirtildi.



Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs akut solunum yolu sendromu (SARS) virüsüne yüzde 80 benzerliği bulunmasıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.