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Koronavirüs aşısı şişesinden sivrisinek çıktı

İspanya'da Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısının bulunduğu şişenin içinde sivrisinek tespit edildi. Bu durumun ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığı açıklandı. Yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtildi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 08:33
Koronavirüs aşısı şişesinden sivrisinek çıktı

İspanya'da koronavirüs aşısının bulunduğu şişede yabancı bir cisim tespit edildi. Olay üzerine partideki 764 bin 900 dozluk Moderna aşıları toplatıldı. Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

TÜM DOZLAR TOPLATILDI

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Malaga şehrinde yaşanan olayda İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (AEMPS), aşı şişesinde yabancı cismin tespit edilmesi üzerine aşının ait olduğu partideki tüm dozların toplatılması talimatı verdi.

YABANCI CİSİM SİVRİSİNEK

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Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, Malaga şehrindeki bir aşı merkezinde gerçekleşen olayda Kovid-19 aşısı şişesinden çıkan yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

Moderna firması ise olay üzerine açıklama yaparak içinden yabancı cisim çıkan aşının ait olduğu partinin İspanya’nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve Polonya’ya da gönderildiğini belirtirken partideki toplam 764 bin 900 dozluk Kovid-19 aşısının tamamının tedbir amaçlı olarak geri toplandığını bildirdi.

'HİÇBİR VATANDAŞA UYGULANMADI'

AEMPS tarafından yapılan açıklamada yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.

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