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Korona Virüs… Sağlık Bakanlığı, Halkın Bireysel Olarak Alması Gereken Önlemlerin Önem Taşıdığını Vurguladı

Lefkoşa, 10 Mart 20 : Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüs vakasının tespit edildiğine işaret ederek, halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

Korona Virüs… Sağlık Bakanlığı, Halkın Bireysel Olarak Alması Gereken Önlemlerin Önem Taşıdığını Vurguladı

Lefkoşa, 10 Mart 20 : Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüs vakasının tespit edildiğine işaret ederek, halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

10 Mart 2020 Salı 09:26
Korona Virüs… Sağlık Bakanlığı, Halkın Bireysel Olarak Alması Gereken Önlemlerin Önem Taşıdığını Vurguladı
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Lefkoşa, 10 Mart 20 : Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüs vakasının tespit edildiğine işaret ederek, halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

Bakanlık alınması gereken bireysel önlemleri şu şekilde açıkladı;

1-Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.

2-Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.

3-Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.

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4-Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları. ( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )

5-Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hasta kişilerin temaslıları ile ilgili sağlık önlemlerini aldığını, sadece bir kişide korona virüsü tespit edildiğini ve konuyla ilgili gerekli açıklamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edeceğini belirtti.

(AK/ÖK)

 

 

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