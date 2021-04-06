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Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşegül Orçun, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında konuşarak, bu günün temel halk sağlığı sorunlarına odaklanmak için dünya çapında bir fırsat olduğunu ifade etti.

06 Nisan 2021 Salı 15:05
Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı
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Sağlıklı yaşamın her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu söyleyen Orçun, sağlık kavramının yaşamımızda hiç bir kavramla değiştirilemeyeceğini veya ölçülemeyeceğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Orçun, sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanlarının topluma çok önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, “Özellikle yaşanan korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının yaşamımızda ne denli önemli bir yeri olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır” dedi.

Korona virüs salgının bu son yüz yıl içinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği en büyük salgın olduğunu anımsatan Orçun, “Bu hastalık, sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmayıp, yaşamın tüm alanlarına etki etmiştir. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler, sağlık sistemlerinin kapasitesi başta olmak üzere, olanaklarının el verdiği ölçüde mücadeleye devam ediliyor” şeklinde konuştu.

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Orçun, Covid-19’un genelde tüm toplumu, özelde ise sağlık çalışanlarını ve ailelerini benzeri görülmemiş düzeyde bir riske maruz bıraktığını söyleyerek, bu salgın nedeniyle tüm dünyada hastalanan ve bu nedenle yaşamlarını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının giderek arttığını kaydetti.  

2021 yılı “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19'la mücadelede ön saflarda yer aldıkları için 2021 yılını tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan ettiğini belirten Orçun, “Sağlık çalışanları görev ve sorumluluklarını yerine getirirken toplumu oluşturan bireylere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleceğe sağlıklı bir toplum bırakmak istiyorsak önce bireyin kendi sağlığını koruması gerekmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Orçun, daha sağlıklı bir dünya için sürdürülen mücadeleyi birlikte dayanışma içinde kazanabileceğimizi belirterek, “Sağlımız en değerli varlığımızdır. Daha aydınlık bir gelecek için sağlığınıza değer verin” dedi.

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