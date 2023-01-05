banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner404

Köroğlu: “Halk fakirleştiriliyor ve sağlığıyla oynanıyor”

05 Ocak 2023 Perşembe 13:33
Köroğlu: “Halk fakirleştiriliyor ve sağlığıyla oynanıyor”

 Halkın Partisi (HP) MYO üyesi Teksen Köroğlu, “vatandaşın evine et, süt götüremediğini, zamların çığırından çıktığını, halkın git gide fakirleştirildiğini” kaydederek, “Halkın sağlığıyla oynanıyor” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Köroğlu yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetimlerin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle devam etti:

“Biz Halkın Partisi olarak merkezi hükümetin Meclis’teki kötü yönetimini görünce sine-i millet kararını aldık ve halkımıza döndük. Bunun ardından bir belediyeler reformu yapıldı ama mahkemelik oldu. Belediye seçim tarihi mahkemenin ardından ana muhalefet ve iktidarın anlaşmasıyla gerçekleşirken büyük gölge düştü. Reform yapılmalı mıydı? Evet, yapılmalıydı ama ortak akılla, görüşler alınarak, yapılmalıydı.”

“28 belediyenin 25’inin batık olduğu” görüşünü belirten Köroğlu, “Belediyecilik hizmetleri birkaç tanesi haricinde hiç iyi değil. Vatandaş bedelini ödediği hizmeti alamıyor” ifadelerini kullandı.

Belediye seçimlerinde toplum tarafından genelde bireysel kişiliklerin tercih edildiğini ifade eden Teksen Köroğlu, “Ama bazı partiler bunu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Halkımız daha çok bireysel kişiliklere oy verdi” dedi.

“Belediyelerin batık durumda olduğunu ve bunu kimin karşılayacağının henüz belli olmadığını” savunan Köroğlu, şunları kaydetti:

“Bunu merkezi hükümet mi karşılayacak? Hükümetin durumu zaten ortadayken yerel yönetimlere nasıl destek olacaklar? Merkezi hükümet yerel yönetimlere de particiliği getirdi ve maalesef kadrolarına militanları alarak şişirdiler ve belediyelerin batmasına kadar götürüldü. İçinden çıkılmaz bir hale geldiği için de sayıda değişikliğe gidildi.”

“Yerel seçimlerde hükümetin ittifakının tutmadığını” ileri süren Köroğlu, “Ne hükümetin ne muhalefetin ittifakı tutmadı. Vatandaş kişilere oy verdi. Hükümet tamamen algıya oynuyor ama farkında değiller ki halk bundan usandı. Devleti mi seviyorsunuz? Vatandaşı mı düşünüyorsunuz? O zaman bir araya gelip yüzleşelim, ortak akılla sorunların çözümlerini masaya koyarak, yapalım” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından ortaya çıkacak kaosların olduğunu savunan Köroğlu, “Zaman boşa harcanıyor. Vatandaşın, devletin, kamunun sorunları hasıraltı ediliyor. Seçimler denildi o da bitti ama bir çözüm getirilmedi. Hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Asgari ücret artışı konusuna da değinen Köroğlu, “Bunu artırmak bir çözüm değil. Hayat pahalılığından dolayı bir anlamı yok. Birkaç gün içerisinde eriyor ve halkımız git gide fakirleşiyor” ifadelerine yer verdi.

Zamların çığırından çıktığını ancak hükümetin hiçbir şey yapmadığını savunan Teksen Köroğlu, denetim olmadığını, fonlarda indirim için bir çalışma yapılmadığını belirtti. Tek başına asgari ücretin artışının yetmediğini ifade eden Köroğlu, anormal fiyat artışlarının vatandaşı iyice yıprattığını kaydederek, “Bugüne kadar böylesine bir dönem yaşamadık” dedi.

Zamlardan dolayı halkın sağlığıyla da oynandığını ifade eden Köroğlu, “Vatandaş evine et götüremiyor, süt götüremiyor, çocuğunu dengesiz ve sağlıksız şekilde yetiştiriyor. Halkın sağlığıyla oynanıyor. Temizlik ürünleri de inanılmaz şekilde zamlanıyor hijyen de kalmayacak artık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın gıdadan mı, hijyenden mi, havadan mı sudan mı feragat edeceğini soran Köroğlu, "daha da kötüye gidildiği" görüşünü ortaya koydu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kanatlı, Li-Koop çalışanları ve Çağ-Sen’e dayanışma belirtti
Kanatlı, Li-Koop çalışanları ve Çağ-Sen’e dayanışma belirtti
Casinocular birliğinden açıklama!
Casinocular birliğinden açıklama!
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
KTAMS, 31 Aralık 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 622 TL olarak açıkladı
KTAMS, 31 Aralık 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 622 TL olarak açıkladı
Ercan Havalimanı beş günde 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı beş günde 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi
İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı
İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı
Kanunsuz avlanma!
Kanunsuz avlanma!
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Uyuşturucu soruşturmasında bir tutuklu daha
Uyuşturucu soruşturmasında bir tutuklu daha

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim