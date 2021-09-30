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Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı

Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. 

30 Eylül 2021 Perşembe 17:45
Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler - Basın Müşaviri Kezban Akansoy tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi”yle Maronit toplumu ve diğer toplulukların, eğitim, gençlik aktiviteleri, konferans, toplantı ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenebileceği bir merkeze kavuşması hedefleniyor.
Açıklamaya göre bölgenin sosyal ve kültürel mirasını yeniden canlandırmayı amaçlayan merkezin 900 bin Euro’luk projesi AB tarafından finanse ediliyor ve UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) projesi kapsamında destekleniyor. 
Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa, bugün gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, konuyla ilgili  “Kormacit/Kormatikis Dayanışma Merkezi, bir gelecek vizyonunu temsil etmektedir. Bu gelecek, uzlaşı ve bir arada var olma için çabalayan, çok toplumlu bir Kıbrıs’ı teşvik eden bir gelecektir” dedi. 

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Rozsa sözlerine şu şekilde devam etti: “Burada böyle bir merkezin oluşturulması, Maronit toplumunun bir vizyonuydu. Tasarımların ve daha da önemlisi merkezin nasıl kullanılacağına ve Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğine dair bir yol haritasının oluşturulmasına yönelik ciddi bir yatırım yaptılar”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu Maronit Milletvekili John Mousas etkinlikte yaptığı konuşmada böylesi bir merkezin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Etkinlikte söz alan UNDP LIF Proje Yöneticisi Alexandre Prieto ise, UNDP’nin 20 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemleri desteklemeye yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 18:39
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