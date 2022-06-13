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Korkutan kaza: 2 kişi yaralandı!

13 Haziran 2022 Pazartesi 22:35
Korkutan kaza: 2 kişi yaralandı!

Bugün(13-06-2022) saat 20.30 sıralarında Dörtyol- Türkmenköy Anayolu üzerinde, Ali Özkaralı (E-37), yönetimindeki FF 194 plakalı araç ile Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

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 Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Özkaralı ve araçta yolcu olarak bulunan Apler Uzuçar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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