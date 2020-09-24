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Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Girne’de, Girne – Alsancak çevre yolu üzerindeki Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 

24 Eylül 2020 Perşembe 19:35
Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı
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Girne’de, Girne – Alsancak çevre yolu üzerindeki Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 17.50 sıralarında kırmızı ışıkta geçen aracın başka bir araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada yaralananlar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Son Güncelleme: 24.09.2020 19:47
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