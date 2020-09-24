Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Girne’de, Girne – Alsancak çevre yolu üzerindeki Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Girne’de, Girne – Alsancak çevre yolu üzerindeki Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Girne’de, Girne – Alsancak çevre yolu üzerindeki Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.