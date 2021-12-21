Korkulan oldu!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Koronavirüs pozitif çıkan vakalar üzerinde Omikron varyantı tespit kitleriyle yapılan testler sonucu 2 kişide Omikron varyantının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omikron varyantı tespit kitleriyle koroanvirüs pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde 2 kişide Omikron varyantı tespit edilmiştir.

Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omikron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmamaktadır. Mevcut 2 kişi karantinada gözetim altında bulunmaktadır ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramalar yapılmaktadır.

Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozları büyük önem taşımaktadır. Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları elzemdir.

Ülkemizde de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız.”