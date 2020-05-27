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Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”

Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Sol Hareket, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı “dayatma ekonomik yıkım paketi” olarak nitelendirerek, anlaşmanın toplumun bilgisi olmadan imzalandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini savundu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:55
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
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Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Sol Hareket, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı “dayatma ekonomik yıkım paketi” olarak nitelendirerek, anlaşmanın toplumun bilgisi olmadan imzalandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini savundu.
Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Sn Başbakan, kapalı kapılar ardında ve gizlice halkın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir ekonomik pakete imza atarken, elleriniz hiç mi titremedi. Şiddetle protesto ediyoruz” dedi.
Korkmazhan, “İçeriği gizlenen ve sözde görüşmeler yolu ile belirlenen dayatma ekonomik paketler, Kıbrıslı Türklerin tüm özvarlıklarını AKP yanlısı sermayeye peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yok oluşu öngörmektedir. Dayatma ekonomik paketleri ve talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Söz konusu olan mali destek değil, statükonun finansmanıdır” diyen Korkmazhan, imzalanan ekonomik paketin Kıbrıslı Türk toplumuna Covid-19 nedeniyle mali destek sunduğu yönündeki açıklamaların doğru olmadığını iddia etti. 
Korkmazhan, “Paketin içerdiği kredi ve hibe kalemlerine bakıldığında, söz konusu olanın Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri, siyasi ve ekonomik varlığını finanse etmeyi ve varolan statükoyu korumayı hedeflediği oldukça açık ve nettir” dedi.
Korkmazhan, kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini belirterek, dayatma ekonomik paketlere ve talimat ile yönetilmeye karşı, kendi kendimizi yönetmek ve erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde tüm demokrasi ve emek güçleri ile mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
(ŞEB/HA)

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