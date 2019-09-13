banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102692
ALTIN
274.931
DOLAR
5.6718
STERLİN
7.0648
EURO
6.2957
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”

Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”

13 Eylül 2019 Cuma 10:09
Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Çatalköy'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri mühimmatın patlamasından etkilenen bölge halkı ile geçmiş olsun dileklerini paylaştıklarını belirterek, patlamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumlular hakkında kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini ve halk ile paylaşılmasını talep etti.

banner317
"KIBRIS ASKER, SİLAH VE ÜSLERDEN ARINDIRILMALIDIR"

Kıbrıs'ın kuzeyinin yüzölçümüne göre dünyada en çok silah ve asker barındıran toprak parçası olduğunu ifade eden Korkmazhan, “Kıbrıs silah depoları ve askeri üsler ile kuşatılmış olduğu sürece hiç kimse güvende olmayacak ve adeta bir barut fıçısı üzerinde bir sonraki felaket anına kadar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Askeri üslerin ve silah depolarının yerleşim yerleri dışarısına çıkarılması görüşünün yetersiz olduğunu da savunan Korkmazhan, “Yapılması gereken güven arttırıcı önlemler çerçevesinde, karşılıklı ve kademeli olarak, askersizleşme ve silahsızlanma sürecini başlatmak, Kıbrıs'ı tüm asker, silah ve üslerden tamamen arındırmaktır” dedi.

Son Güncelleme: 13.09.2019 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”
4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali Bu Pazar Başlıyor
4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali Bu Pazar Başlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim