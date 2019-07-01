Korkmazhan: “Emperyalist saldırılar sürdükçe hiç kimse güvende olmayacak”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, bölge de yaşanan “emperyalist saldırı ve savaşların devam etmesi durumunda, çok daha büyük tehlikeler ile karşı karşıya kalınmasının an meselesi olduğunu ve hiç kimsenin güvende olmayacağını” savundu.

“Suriye savunma sisteminin bir parçası olan füzenin, ülkemize kadar ulaşmış olması, emperyalist saldırı ve çatışmaların korkunç boyutunu göstermektedir” diyen Korkmazhan, Suriye ve bölge ülkelerine karşı saldırılara son verilmesini talep ederek, ABD ve İsrail’i şiddetle protesto etti.

Füzenin düştüğü bölge halkına ve tüm ülke ile geçmiş olsun dileklerini paylaşmak istediklerini kaydeden Korkmazhan, hükümet yetkililerinin yaşananları küçümsediğini ve karşı karşıya olunan tehditleri görmezden geldiğini, bu tutumunun kabul edilemez olduğunu iddia etti.

Suriye’ye yönelik emperyalist saldırıların ve devam eden savaşın yedi yılı aşkın bir süredir devam ettiğini, Suriye’nin büyük bir kısmının harabeye dönüştürüldüğünü, yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini, milyonlarcasının mülteci olduğunu kaydeden Korkmazhan, “geçtiğimiz yedi yılda, Suriye’ye yönelik saldırılarda ülkemiz sıçrama tahtası olarak kullanılmıştır, kullanılmaktadır. İngiliz ve ABD üslerinden kalkan savaş uçakları pek çok kez Suriye’yi bombalamışlardır. Dinleme üslerinden casusluk faaliyetleri yürütülmüş, yürütülmektedir. Ne yazık istemesek de bu savaşın yıllardır tarafıyız” dedi.

İngiliz-Amerikan üslerinin Kıbrıs’ı doğrudan büyük bir tehdit ile yüz yüze bıraktığını belirten Korkmazhan, üslerin Kıbrıs’tan sökülüp atılması ve Kıbrıs’ın asker ve silahlardan arındırılmasının hayati derecede önemli olduğunu söyledi.