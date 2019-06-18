banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92408
ALTIN
253.562
DOLAR
5.8447
STERLİN
7.3242
EURO
6.5408
Tecavüz duruşması devam ediyor
TECAVÜZ DURUŞMASI DEVAM EDİYOR
Atakan ‘siyaset’ kurbanı!
ATAKAN ‘SİYASET’ KURBANI!
Kaçak öğrenci ihraç edilecek
KAÇAK ÖĞRENCİ İHRAÇ EDİLECEK
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Son Dakika
YAĞMUR YENİ İSKELEDE'DE BAZI YOLLARI...
banner307

Korkmazhan, “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini“ talep etti

Korkmazhan, “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini“ talep etti

18 Haziran 2019 Salı 07:38
Korkmazhan, “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini“ talep etti

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs’ta doğalgaz konusunun kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanması yerine, gerginlik ve çatışma nedeni haline getirilmesinin savaş dahil ciddi tehditler oluşturduğunu kaydetti.
Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, doğalgaz konusunun tüm Kıbrıslıların çıkarları ve bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini talep etti.

banner317
Korkmazhan, doğalgaz konusunun Kıbrıs sorunu ile doğrudan bağlantılı olduğunu, sorun çözüme kavuşmadan doğalgaz konusunda ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların isteklerinin tam anlamı ile gerçekleşebileceğini  kaydetti. 
Gerginlik politikasının her iki tarafça da terk edilerek, müzakerelerin kaldığı yerden bir an önce başlamasının ve Kıbrıs’ın federal bir temelde yeniden birleşmesinin “şart olduğunu” belirten Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de süregelen gerginliğin nedeninin Kıbrıs sorununun ötesinde emperyalist güçlerin çıkar çatışması olduğunu savundu. 
Türkiye’nin Kıbrıs’ta deniz ve hava üssü arayışı içerisinde olduğu ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğü yönündeki haberlerin “endişe verici ve kabul edilemez” olduğunu savunan Korkmazhan, Kıbrıs’ın ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını talep etti. 

Son Güncelleme: 18.06.2019 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de 70 Kilogram Yağış
İskele’de 70 Kilogram Yağış
Bakan Oğuz, Tarım Bakanları ile birlikte üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı
Bakan Oğuz, Tarım Bakanları ile birlikte üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı
Döviz kurları..
Döviz kurları..
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Başbakan Tatar, Musioğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı
Başbakan Tatar, Musioğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı
UKÜ’de “Okul Öncesinde Çevre Eğitimi” konuşuldu
UKÜ’de “Okul Öncesinde Çevre Eğitimi” konuşuldu
İtfaiyeciler diplomalarını aldı
İtfaiyeciler diplomalarını aldı
Kttb, Fems’in İtalya’daki Genel Kurulu’na Katıldı
Kttb, Fems’in İtalya’daki Genel Kurulu’na Katıldı
Tecavüz duruşması devam ediyor
Tecavüz duruşması devam ediyor
LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi
LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim