Korkmazhan, “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini“ talep etti

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs’ta doğalgaz konusunun kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanması yerine, gerginlik ve çatışma nedeni haline getirilmesinin savaş dahil ciddi tehditler oluşturduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, doğalgaz konusunun tüm Kıbrıslıların çıkarları ve bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini talep etti.



Korkmazhan, doğalgaz konusunun Kıbrıs sorunu ile doğrudan bağlantılı olduğunu, sorun çözüme kavuşmadan doğalgaz konusunda ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların isteklerinin tam anlamı ile gerçekleşebileceğini kaydetti.Gerginlik politikasının her iki tarafça da terk edilerek, müzakerelerin kaldığı yerden bir an önce başlamasının ve Kıbrıs’ın federal bir temelde yeniden birleşmesinin “şart olduğunu” belirten Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de süregelen gerginliğin nedeninin Kıbrıs sorununun ötesinde emperyalist güçlerin çıkar çatışması olduğunu savundu.Türkiye’nin Kıbrıs’ta deniz ve hava üssü arayışı içerisinde olduğu ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğü yönündeki haberlerin “endişe verici ve kabul edilemez” olduğunu savunan Korkmazhan, Kıbrıs’ın ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını talep etti.