Korkmazhan, akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, UBP-DP-YDP hükümetinin “halk aleyhine adımlar attığını” savunarak, “İki ay dolmadan dördüncü kez akaryakıta zam yapılması kabul edilemezdir. Akaryakıta yapılan zamlar iğneden ipliğe her kalemde zam ve hayat pahalılığını arttıracaktır” dedi.

“Korkmazhan, “Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ekonomik darboğaz karşısında halkı koruyucu ve alım gücünü güçlendirecek politikaların bir an önce hayata geçirilmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

Mecliste temsil edilen muhalefet partilerine sine-i millet çağrısını yineleyen Korkmazhan, “Gün, partisel veya kişisel hesap günü değildir. Gün, halkın iradesine ve halk yararına siyasi ve ekonomik ortak bir muhalefet programı oluşturup, bunu hayata geçirebilmek için en geniş güç birliğini sağlama günüdür” dedi.