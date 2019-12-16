Korean Air Kaptan Pilotu Yıldırım, GAÜ havacılık ve hukuk öğrencilerine CRM’i anlattı

Korean Air Kaptan Pilotu Zafer Yıldırım, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Havacılık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Pilotaj ve Hukuk bölümü öğrencilerine, Crew Resource Management (CRM)’nin önemi ve uçak kazalarının incelenmesi konusunda bilgiler verdi.

GAÜ Havacılık Yüksekokulu’ndan yapılan açıklamada, etkinliğin amacının yeni yetişen havacılık öğrencileri için güvenli bir uçuşta eldeki tüm kaynakların doğru olarak kullanılması ve havacılık alanında meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli yöntemlerin neler olduğu; ve ayrıca uçak kazalarında meydana gelen belirsizlikler ile hukuki kurallar hakkında yeni yetişen havacılık ve hukuk öğrencilerini aydınlatmak olduğu belirtildi.