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Koral Çağman’ın istifası sonrası Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor

Pandemiyle ilgili sorunların yanı sıra, Koral Çağman’ın Çalışma Bakanlığı görevinden istifası ve hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın UBP Kurultayı ile ilgili açıklamalarının değerlendirileceği Bakanlar Kurulu, bugün toplanıyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 08:54
Koral Çağman’ın istifası sonrası Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor
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Bakanlar Kurulu bugün saat 15.00’de, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanıyor.

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Demokrat Parti (DP) Milletvekili Koral Çağman’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifası sonrası ilk kez toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nda, pandemiyle ilgili sorunların yanı sıra hükümetin geleceğinin de konuşulması bekleniyor.

Çağman’ın istifasının yanı sıra, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ErhAan Arıklı’nın, yaklaşan UBP kurultayı ile ilgili “Sucuoğlu Başkan seçilirse hükümetten çekiliriz” şeklinde açıklamalarda bulunması ve azınlık hükümetinin büyük ortağı UBP’nin tepkisiyle karşılaşması, koalisyonun geleceğiyle ilgili tartışmalara neden olmuştu…

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar Kurulu
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