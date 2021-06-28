Koral Çağman’ın istifası sonrası Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün saat 15.00’de, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanıyor.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Koral Çağman’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifası sonrası ilk kez toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nda, pandemiyle ilgili sorunların yanı sıra hükümetin geleceğinin de konuşulması bekleniyor.

Çağman’ın istifasının yanı sıra, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ErhAan Arıklı’nın, yaklaşan UBP kurultayı ile ilgili “Sucuoğlu Başkan seçilirse hükümetten çekiliriz” şeklinde açıklamalarda bulunması ve azınlık hükümetinin büyük ortağı UBP’nin tepkisiyle karşılaşması, koalisyonun geleceğiyle ilgili tartışmalara neden olmuştu…