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Köpeğini bulana 10.000 TL ödül

29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:36
Köpeğini bulana 10.000 TL ödül
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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girneli iş insanı Selen Poyrazlı kaybolan köpeğini bulana 10.000 TL ödül vadetti.

Girne'de kaybolan köpek sahibi ve çevresi tarafından üzüntüye sebep oldu. Köpeğinin bulunması için seferber olan aile en sonunda ödül koydu.

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Köpeği gören veya bulanların gerek insaniyet namına gerekse 10.000 TL ödül için sahibine ulaşması gerekiyor.

FRIDA isimli köpeğin yeni doğum yaptığı da belirtilen duyurularda yavrularının olduğu ve emzirmesi gerektiği de önemle belirtildi

FRIDAYI GÖREN DUYAN BULAN YERİNİ BİLEN LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLUN YENİ DOĞUM YAPTI YAVRULARI ÇOK AĞLAR!!!! 10.000 TL ÖDUL VAR LÜTFEN ONU GERİ VERİN ARTIK...... 

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Son Güncelleme: 29.08.2020 22:00
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