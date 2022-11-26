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“Köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağladı”
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“Köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağladı”

26 Kasım 2022 Cumartesi 19:46
“Köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağladı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya’daki hayvan barınağında bir görevli tarafından köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağlamıştır.” dedi.

Tatar, “Böylesi bir şiddeti, güçlünün güçsüze yönelik şiddeti kapsamında değerlendirmek ve buna kolektif bir ses vermek; hepimizin insanlık ödevidir. Koşuluz sevgiden başka verecek bir şeyi olmayan can dostlarımız hayvanları sevip korursak; dünyanın çok daha yaşanılabilir bir yer olacağının altını çizmekte fayda görüyorum…” ifadelerine yer verdi.

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