Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan kararname yürürlükte

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren kredi, kalkınma ve tasarruf kooperatiflerinden çekilen kredilerin taksitlerinin 6 ay ötelenmesi için hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulundan geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini söyledi.

Kararın, vatandaşların Covid-19 nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların dikkate alındığını belirten Ataoğlu, taksit öteleme imkânından faydalanabilmek için ilgili kooperatife başvuruda bulunmak gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, kredilerin orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelemesi yaptırılabileceğini, faiz oranında bir artış olmayacağını ve ek bir ücret alınmayacağını belirtti.



