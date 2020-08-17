Kooperatifler Birliği, Teşkilat Yasası’nda iki değişiklik öngören taslağı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Dana’ya sundu

Kooperatifler Birliği, kooperatifçiliğin gelişebilmesi amacıyla Kooperatif Şirketler Yasası ve Teşkilat Yasası’nda iki değişiklik öngören taslağı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’ya sundu.

Birlik adına konuşan Me-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, yasa çalışmalarının, ülkede kooperatifçiliğin daha ileriye gidebilmesi ve denetimin daha rahat yapılabilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana da Mukayyitliğin teknik imkanlarının iyileştirilmesi ve Fasıl 114’ün de çağdaş hale getirilmesi için neler yapılabileceği hakkında Kooperatifler Birliği ile bir takım görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Dana, önümüzdeki hafta teknik kurulları toplayıp Meclis’in kapalı olduğu dönemde hem Teşkilat Yasası’nın hem Fasıl 114’ün günün koşullarına uygun ve kooperatiflere daha iyi bir hizmet verebilecek noktaya getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kooperatiflerin denetlenmesi konusuna da değinen Dana, yıl sonuna kadar tüm kooperatiflerin denetimlerinin tamamlanacağını kaydetti.

Dana, halkın alın teriyle biriktirdiği mevduatlarını tuttuğu kooperatiflerde, usulsüzlüklerin, hırsızlıkların ve yolsuzlukların yapılmasının önüne geçileceğini belirtti.