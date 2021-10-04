banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376

Kooperatif'te neler olmuştu!!!

04 Ekim 2021 Pazartesi 08:08
Kooperatif'te neler olmuştu!!!

Kooperatif'te neler olmuştu!!!

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen Kooperatif Merkez Bankasındaki batık krediler kimin döneminde verilmişti?

Kredi komitelerinin tavsiye etmediği kredilere yönetim kurulunda genel müdür Kemal Ataman onay verdi mi ?

banner341
Elektronik Mühendisi Genel Müdür Kemal Ataman aleyhinde Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan soruşturma ansızın neden durduruldu ?

Disiplin soruşturmasının durdurulması karşılığında o günkü yönetim kurulu toplantısında ve sonraki günlerde hangi krediler onaylandı ve yüzde kaçının geri dönüşü olmadı ?

Elektronik Mühendisi Kemal Ataman'ı kim nelere imza atması vaadiyle ülkenin en büyük bankasına genel müdür yaptı ?

Aynı dönemde aynı kişiler tarafından hangi aile bireyine bir başka bankada genel müdür yardımcılığı görevi verildi?

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kemal AtamanHasan Tosunoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de
Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de
Yeni asgari ücret ilan edildi
Yeni asgari ücret ilan edildi
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim