Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen Kooperatif Merkez Bankasındaki batık krediler kimin döneminde verilmişti?
Kredi komitelerinin tavsiye etmediği kredilere yönetim kurulunda genel müdür Kemal Ataman onay verdi mi ?Elektronik Mühendisi Genel Müdür Kemal Ataman aleyhinde Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan soruşturma ansızın neden durduruldu ?
Disiplin soruşturmasının durdurulması karşılığında o günkü yönetim kurulu toplantısında ve sonraki günlerde hangi krediler onaylandı ve yüzde kaçının geri dönüşü olmadı ?
Elektronik Mühendisi Kemal Ataman'ı kim nelere imza atması vaadiyle ülkenin en büyük bankasına genel müdür yaptı ?
Aynı dönemde aynı kişiler tarafından hangi aile bireyine bir başka bankada genel müdür yardımcılığı görevi verildi?