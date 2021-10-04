Kooperatif'te neler olmuştu!!!

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen Kooperatif Merkez Bankasındaki batık krediler kimin döneminde verilmişti?

Kredi komitelerinin tavsiye etmediği kredilere yönetim kurulunda genel müdür Kemal Ataman onay verdi mi ?

Elektronik Mühendisi Genel Müdür Kemal Ataman aleyhinde Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan soruşturma ansızın neden durduruldu ?

Disiplin soruşturmasının durdurulması karşılığında o günkü yönetim kurulu toplantısında ve sonraki günlerde hangi krediler onaylandı ve yüzde kaçının geri dönüşü olmadı ?

Elektronik Mühendisi Kemal Ataman'ı kim nelere imza atması vaadiyle ülkenin en büyük bankasına genel müdür yaptı ?

Aynı dönemde aynı kişiler tarafından hangi aile bireyine bir başka bankada genel müdür yardımcılığı görevi verildi?