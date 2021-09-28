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Kooperatif Merkez Bankasında Neler Oluyor !!!

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Mağdur etmeye devam ediyor.

28 Eylül 2021 Salı 10:27
Kooperatif Merkez Bankasında Neler Oluyor !!!

Kooperatif Merkez Bankasında Neler Oluyor !!!

 Mühendis Kemal Ataman tarafından idare edilen K.T. Kooperatif Merkez Bankası müşterilerini mağdur ediyor.

Bankaya karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve bankadan 14 Temmuz 2021 tarihinde hiçbir borcu yoktur yazısı almasına rağmen işlerinde engel yaşayan vatandaşlar artık isyan etti.

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Kıbrıs Türk Halkının Kooperatifler aracılığıyla gerçek sahibi olmasına rağmen çok uzun yıllardan beri Kooperatif Şirketler Mukkayitliği tarafından atanan Kayyumlar vasıtasıyla Devlet eliyle yönetilen ve şuanda Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasının işletmelere yaptığı kötü niyetli davranışlar tefeciler tarafından bile uygulanmıyor.

Başbakan Ersan Saner'in akrabası da olduğu için korunduğu iddia edilen Kemal Ataman'ın kişisel sorunları olduğu müşterilere karşı kötü niyetli tavır sergileyerek mağdur ettiği ileri sürülüyor.

Tüm borç vesair yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşların gayrimenkulleri üzerindeki ipotek ve engelleri aradan geçen 3 aya yakın sürede kaldırmayan K.T Kooperatif Merkez Bankası Yönetiminin tavırları vatandaşlar arasında infial yaratıyor.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 11:31
Anahtar Kelimeler:
Kemal AtamanHamza Ersan SanerBaşbakan SanerKooperatif Merkez BankasıKTKMBK.T.K.M.B
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