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Kooperatif Merkez Bankasında Deprem

28 Eylül 2021 Salı 18:14
Kooperatif Merkez Bankasında Deprem

Kooperatif Merkez Bankasında Deprem

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti tarafından K.T. Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan eski Genel Müdür Nuri Erhat , Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz tarafından görevden alındı. Kıbrıs Manşetin ulaştığı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana siyasi karar gereği atamayı yaptığı gibi siyasi karar sonucu kendisinden talep edilen görevden almayı yaptığını belirterek gerekçeleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Demokrat Partinin daha 8 ay önce göreve getirdiği Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Erhat'ı ansızın görevden alması gündemde bomba etkisi yaratırken diğer yönetim kurulu üyelerinin akıbeti merak ediliyor.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 18:36
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