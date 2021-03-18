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Koopbank’tan üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemi staj fırsatı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), bankacılık ve bilişim alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik yaz döneminde staj programı düzenliyor. 

18 Mart 2021 Perşembe 14:50
Koopbank’tan üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemi staj fırsatı
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Bankanın tüm şube ve birimlerinde staj yapma olanağı sunulacak staj programına katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin 30 Nisan tarihine kadar staj programına başvurmaları çağrısında bulunuldu. 
Koopbank tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kooperatif Merkez Bankası’nın İnsan Kaynakları Bölümü’nün, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz dönemi boyunca bankanın tüm şube ve bölümlerinde öğrencilerin staj yapma fırsatı bulacağını ifade edildi. 
Koopbank İnsan Kaynakları Bölümü Müdürü Rifat Tuğsal yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü daha yakından tanıma imkânı verileceğini ve öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak staj programına, 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru kabul edildiğini belirtti. 
Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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“Koopbank’ın, bilişim alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik ‘Genç Yazılımcı’ programını adı altında ‘Yazılım Staj Programı’ imkânı da sunuyor.  Koopbank’ın teknoloji merkezi Yenişehir, Lefkoşa’daki Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek yazılım staj programı ile öğrenciler profesyonel dünyaya adım atma fırsatını yakalayacaklar. Öğrenciler, program kapsamında finansal teknolojiler ve yazılım alanlarında eşsiz deneyimler kazanacak ve Kıbrıs’ın lider bankasında dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacak.”
2021 yaz dönemi staj programına katılma kriterleri ve program hakkında daha fazla bilgiye bankanın www.koopbank.com sitesinden ve www.facebook.com/koopbank sayfasından ulaşılabiliyor. 
Başvuruların https://basvuru.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapılacağı, elden veya e-posta ile yapacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 15:55
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