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Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.
Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankası’nın Türk Parası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında 300 baz puan indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtacak.
Bu kapsamda Banka, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık % 19.75 -  % 23.25 bandında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak  % 16.75 - % 20.25 bandına indirdi.

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“OLUMLU HAVAYI YİNE MÜŞTERİLERİMİZE ANINDA YANSITIYORUZ”
Koopbank’tan yapılan açıklamada faiz indirimin yeni verilecek krediler yanında mevcut kredi müşterileri için de geçerli olduğu belirtilirken, son dönemde faiz oranlarında da yaşanan olumlu gelişmelerin yine hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarını sağladıklarını ifade etti. 
Bankada halen kredisi olan mevcut müşterilerin hesapları da 1 Ekim tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacak.
Koopbank misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini de açıkladı.

Son Güncelleme: 13.09.2019 19:27
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