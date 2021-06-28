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Koopbank ile Koop-Sen uzlaşamadı

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
Koopbank ile Koop-Sen uzlaşamadı
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KOOPBANK YÖNETİM KURULU:” SAĞLANAN MAAŞ VE DİĞER HAKLAR ÜST SEVİYEDE İKEN, TİS DÖNEMİ İÇİN ARTIŞ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLMİŞKEN, BUNLARIN ÜZERİNE HAYAT PAHALILIĞINA  EK  ZAM VERMEK TOPLUM NAZARINDAKİ DENGELERİ VE BANKO BİLANÇOLARINI ETKİLER”             

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu, Koop-Sen ile sürdürülen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamadığını bildirdi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, sendika ile dört kez bir araya gelindiği ancak talep edilenler arasındaki maaş artışı konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Buna bağlı olarak Koop-Sen’in banka genelinde bir günlük uyarı grevi yaptığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bankamızda maaş artışları senede iki kere hayat pahalılığının maaşlara eklenmesi ile düzenli olarak yapılmaktadır. Bu uygulamaya devam edilecektir. Ancak sendika diğer taleplerinin yanında maaşlara hayat pahalılığına ek olarak zam talep etmektedir.

Özellikle tüm kesimlerin içinden geçtiği bu zorlu pandemi döneminde hayat pahalılığının üzerine ek artış vermeyi doğru görmenin mümkün olamayacağı ve bunun da ötesinde toplum vicdanını yaralayacağı sendikaya ifade edilmiştir.

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Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm prim ve yardımlara hayat pahalılığını karşılayacak artışlar sendikaya önerilmiştir. Ayrıca, çalışanın lehine bir takım iyileştirmeler de öneri olarak sunulmuştur.

Bankamız yönetiminin bu önerileri sendika tarafından kabul görmemiş, ısrarla bu dönem hayat pahalılığı üzerine ek maaş zammı taleplerini ileri sürmüşlerdir.”

“SAĞLANAN HAKLAR SEKTÖRÜN ÜST SEVİYESİNDEKİLER ARASINDADIR”

Açıklamada, banka yönetiminin her zaman çalışanına mümkün olanın azamisini verme gayreti içinde olduğu belirtilerek, “Bugün için çalışana sağlanan haklar bankacılık sektörü içindeki tüm bankalar, diğer köklü kurumlar ve kamu ile karşılaştırıldığı zaman üst seviyede olanlar arasındadır. Bu önemli nokta aslında bankamızın çalışanına verdiği değeri göstermenin yanında bugüne kadar sendikanın da gayretleri sonucunda elde edilmiştir. Tüm çalışanlarımız bunu hak etmektedir” denildi.

Sağlanan maaş ve diğer haklar üst seviyede iken ve yeni toplu iş sözleşmesi dönemi için artışlar ve iyileştirmeler önerilmişken, bunların üzerine hayat pahalılığına ek olarak bir zam vermenin hem toplum nazarındaki dengeleri hem de banka bilanço dengelerini etkileyeceğinin aşikâr olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sendika bu önemli noktayı görmezden gelmektedir. Bugün Koopbank sektörün lider bankasıdır. Bunun sağlanmasında çalışanının yanında sendikasının da mutlak payı vardır. Bu bağlamda, sağduyunun galip gelmesini ve banka tarafından çalışanın lehine yapılan artış ve iyileştirme önerilerinin sendika tarafından kabul görmesini ümit etmekteyiz. 

Bankamızdaki hizmetlerin bir gün süreyle aksamış olmasından dolayı saygıdeğer müşterilerimizden özür dileriz.”

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Son Güncelleme: 28.06.2021 17:31
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