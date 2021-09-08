Koopbank 62’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor

Bankanın 62 yıllık tarihine bakıldığında, onun gelişim sürecinin Kıbrıs’ın gelişimi ile paralellik gösterdiğini kaydeden Ataman, Koopbank’ın bir bakıma ülkenin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık ettiğini anlattı.
Ülkenin son bir buçuk senedir gerek pandemi nedeniyle gerekse ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “Ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi.
Bankanın 62 yıllık tarihine bakıldığında, onun gelişim sürecinin Kıbrıs’ın gelişimi ile paralellik gösterdiğini kaydeden Ataman, Koopbank’ın bir bakıma ülkenin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık ettiğini anlattı.