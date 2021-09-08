Koopbank 62’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor

Bankanın 62 yıllık tarihine bakıldığında, onun gelişim sürecinin Kıbrıs’ın gelişimi ile paralellik gösterdiğini kaydeden Ataman, Koopbank’ın bir bakıma ülkenin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık ettiğini anlattı.

Ülkenin son bir buçuk senedir gerek pandemi nedeniyle gerekse ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “Ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi.



Bankanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Ataman, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere, bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti. Ataman, içinden geçilen zorlu pandemi sürecinde varını yoğunu ortaya koyarak hizmetlerini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarına da minnettar olduklarını da sözlerine ekledi.