Koop-sen Yarın Koop-süt’te Bir Günlük Uyarı Grevi Yapacak

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.
Koop-Sen, yarınki grevin yanında, saat 10.00’da Koop-Süt fabrikası önünde basın açıklaması yapacağını da duyurdu.
(HA)
Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.
Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.
Koop-Sen, yarınki grevin yanında, saat 10.00’da Koop-Süt fabrikası önünde basın açıklaması yapacağını da duyurdu.
(HA)