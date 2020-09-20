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Koop-sen Yarın Koop-süt’te Bir Günlük Uyarı Grevi Yapacak

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.

20 Eylül 2020 Pazar 11:22
Koop-sen Yarın Koop-süt’te Bir Günlük Uyarı Grevi Yapacak
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Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.

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Sendika Genel Başkanı Mehmetali Güröz, yarın bir günlük uyarı grevine gideceklerini belirtmiş, ileri sürdükleri “Fabrikadaki hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmezse süresiz grev yapacakları uyarısında bulunmuştu.

Koop-Sen, yarınki grevin yanında, saat 10.00’da Koop-Süt fabrikası önünde basın açıklaması yapacağını da duyurdu.

(HA)

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