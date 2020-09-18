Koop-sen Pazartesi Günü Koop-süt’te Uyarı Grevi Yapacak

Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP-SÜT fabrikasında Pazartesi günü bir günlük uyarı grevine gideceğini belirterek, “hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmezse süresiz grev yapacakları uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Güröz, “K.T.Koop.M.Bankası Ltd. İştiraklerinden Koop-Süt’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip etmekteyiz. Maalesef göreve yeni gelen yöneticiler süt fabrikası içerisinde iş yapmak ve sorunları çözmek yerine siyaset yapmayı ve sorun çıkarmayı tercih etmişlerdir.” iddiasında bulundu.

“UBP kökenli Yönetim Kurulu üyelerinin, partililerine makam ve kadro yaratmak adına mevcut kadrolu personeli ve yöneticilerini damgalayarak, sudan gerekçeler ile görevden alma yoluna gittiğini” savunan Güröz, “UBP’nin Koop-Süt’ü seçim uğruna feda edilmesine ve batırılmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.” ifadelerini kullandı.



Güröz, Koop-Süt’ün ortaklarına ve özellikle Koop-Süt’ün büyük ortağı olan ve seçimsiz bir yönetici atama hakkına sahip olan K.T.Koop.M.Bankası Ltd.’e ayrıca ortağı ve paydaşı olan Hayvancılar Birliği Kooperatifine, Kıbrıs Türk halkına mal olmuş Koop-Süt’e birlikte sahip çıkma çağrısında bulundu.(GÖZ/ŞEB)