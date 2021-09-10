Koop-Sen’in grevinde uzlaşı aranıyor

BİNBOĞA-YEM LTD’DE GREV DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
Koop-Sen’in BİNBOĞA-YEM Ltd.’de başlattığı grev sürerken, taraflar uzlaşı sağlamak için görüşmeler yapıyor. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz’ün verdiği bilgiye göre, Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Sendika ve BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu, bugün saat 15.00 sıralarında biraraya gelecek.
Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harnup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de, “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle başlattığı grev dördüncü gününde. Salı günü greve başlayan Sendika, dünden itibaren süresiz greve gitti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ilk olarak BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu ile ön görüşme yaptığını, şu sıralarda ise kendileri ile görüştüğünü bildirdi.
Güröz, bugün Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Sendika ve BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu arasındaki ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından, saat 15.00 sıralarında tüm tarafların biraraya geleceğini açıkladı.