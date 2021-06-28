Koop-sen, tüm gün uyarı grevi yapıyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle bugün tüm şubelerde 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor.

KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şubelerde tüm personelin grevde olduğunu dile getirdi.



