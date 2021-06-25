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KOOP-SEN Pazartesi günü uyarı grevi yapacak

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde pazartesi günü uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

25 Haziran 2021 Cuma 11:30
KOOP-SEN Pazartesi günü uyarı grevi yapacak
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Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu ve genel müdürünün, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya aldığını ve sendikayı toplantıya çağırmayarak, yok sayıp itibarsızlaştırdığını savunarak, bunu kınadı.
Güröz, KOOP-SEN olarak Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran Pazartesi günü 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını belirtti.

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Güröz, bu kayıtsız duruşun devam etmesi halinde KOOP-SEN olarak süresiz genel grev başlatacakları uyarısında da bulundu.
 

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Son Güncelleme: 25.06.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
KOOPSEN Uyarı Grevi
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