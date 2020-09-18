KOOP-SEN Pazartesi günü Koop-Süt’te uyarı grevi yapacak

KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP-SÜT fabrikasında Pazartesi günü bir günlük uyarı grevine gideceğini belirterek, “hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmezse süresiz grev yapacakları uyarısında bulundu.
Yazılı açıklama yapan Güröz, “K.T.Koop.M.Bankası Ltd. İştiraklerinden Koop-Süt’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip etmekteyiz. Maalesef göreve yeni gelen yöneticiler süt fabrikası içerisinde iş yapmak ve sorunları çözmek yerine siyaset yapmayı ve sorun çıkarmayı tercih etmişlerdir.” iddiasında bulundu.
Güröz, Koop-Süt’ün ortaklarına ve özellikle Koop-Süt’ün büyük ortağı olan ve seçimsiz bir yönetici atama hakkına sahip olan K.T.Koop.M.Bankası Ltd.’e ayrıca ortağı ve paydaşı olan Hayvancılar Birliği Kooperatifine, Kıbrıs Türk halkına mal olmuş Koop-Süt’e birlikte sahip çıkma çağrısında bulundu.