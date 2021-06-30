KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde grev yapıyor

TUĞSAL: “ÇALIŞANLARI TOPLUMUN ÖNÜNE ATTILAR”

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, yeni yıldan beridir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olduğunu ancak görüşmelerin, işverenin takındığı olumsuz tutumdan dolayı, çıkmaza girdiğini savundu.

Bu nedenle TİS görüşmelerinin düne kadar uzadığını belirten Tuğsal, Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelerde işverenin net olarak çalışanlara karşı olumsuz tutum takındığını iddia ederek, görüşmelerin koptuğunu söyledi.

Sendikanın görüşmeye çağrılmadığını söyleyen Tuğsal, geçtiğimiz gün grev yapacaklarını ilan ettikten sonra banka yönetim kurulunun, sendikayı ve çalışanları sadece maaş talebinde bulunduğu yönünde suçladığını ileri sürerek, “Çok yüksek maaşlar alıyormuşuz veya çok fazla paralar istiyormuşuz gibi yalan beyanlarla çalışanları toplumun önüne attılar” dedi. Tuğsal, sendikanın kavgasının maaş veya para kavgası olmadığını söyledi.

GÜRÖZ: “AÇIKLAMALARI ÜZÜLEREK, HAYRETLER İÇERİSİNDE İZLİYORUZ”

Ardından KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, hazırlanan basın açıklamasını okudu. Dünkü uyarı grevini yüzde 99 katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Güröz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri konusunda banka Genel Müdürü’nün hükümet edenler tarafından atanmış Yönetim Kurulu’nun arkasına saklanarak önceki gün yaptığı manipülatif açıklamaları üzülerek hayretler içerisinde ama tebessümle izlemekteyiz” dedi.

Ekim 2020’de yazılı olarak verdikleri, üyelerin hak ve menfaatlerinin biraz daha iyiye gitmesini içeren tekliflerle ilgili olarak Aralık 2020’de Yönetim Kurulu ile bir ön görüşme yapıldığını dile getiren Güröz, sonrasında Haziran 2021’e kadar kendileriyle görüşülmediğini, görüşme taleplerinin ise bir bahane ile sürekli ertelendiğini ileri sürdü.

“ANLAŞILMAYAN KONULAR SADECE MALİ DEĞİL”

Banka yönetim kurulunun 2020’nin Ekim ayından bu yana çeşitli bahanelerle görüşme masasına oturmaktan kaçındığını, sendikayı yok sayıp, itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Güröz, “Yönetim Kurulu’nun, yoğun ısrar ve taleplerimiz üzerine ‘göstermelik’ olarak bu ay içerisinde bizimle yapmış olduğu toplantılarda; iddia ettiği gibi anlaşılamayan konu sadece mali konular değildir” dedi.

Maddi manevi hiçbir konuda Yönetim Kurulu ile herhangi bir uzlaşı sağlanamadığını savunan Güröz, “Sendikamızın 2021 – 2022 yılları arasında Toplu İş Sözleşmesi’nde yer almasını talep ettiği ve hiçbir maddi yükümlülük getirmeyen konular dahi görüşmelere katılan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür tarafından kabul edilmemiştir” iddiasında bulundu. Güröz, önerilerden bazılarını şöyle sıraladı:

“-Mesai saatlerinin düzenlenmesi

-Genel Müdürlük binasında bulunan kameralarla ilgili düzenlemeler

-Yeni Nakil Tüzüğü’nün Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil edilmesi

-Disiplin Tüzüğü’nün güncellenmesi

-Kurumsallık açısından kıyafet düzenlemesi

-Sınav izinleri ile ilgili düzenlemeler

-İştiraklerle ilgili düzenlemeler

-Özür ve hastalık izinlerindeki toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmayan maddelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi”

Güröz, Yönetim Kurulu’nun, işe yeni alınacak personelle ilgili fırsat eşitliği çerçevesinde önerdikleri “şeffaf münhal ve sınav” şartına dahi şiddetle karşı çıktığını ileri sürerek, bunun sebebinin ne olduğunu çok merak ettiklerini belirtti.

Maddi konularda ise sendikanın yeni bir maaş artışı değil, son 10 yıl içerisinde oluşan kayıpların bir nebze olsun giderilmesi dışında herhangi bir talepte bulunmadığını kaydeden Mehmet Ali Güröz, şöyle devam etti:

“2011 – 2020 yılları arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmelerinde, o dönemlerde bankamızın ve KOOP iştiraklerimizin kötü günlerden geçtiğini ve personelin elini taşın altına koyması gerektiğine inanan sendikamız, bu doğrultuda hareket ederek daha sonra kayıpları telafi etmek kaydıyla gerekeni yapmıştır. İlgili dönemlerde elini taşın altına koyan sendikamız ve üyelerimiz 2012 yılında aşağıdaki hak ve menfaatlerinden feragat etmiştir;

-Tüm personel maaşlarından %15 kesinti yapılmıştır.

-14. Maaş uygulaması kaldırılmıştır.

-Evlilik yardımı kaldırılmıştır.

-Yemek yardımı kaldırılmıştır.

-İhtiyat Sandığı yatırımlarında işveren katkı payı oranı %4 oranında düşürülmüştür.”

İlgili dönemin yönetim kurulunun ise, Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladıkları akşamın sabahında kendisine yakın gördüğü 22 kişiye terfi verdiğini ileri süren Güröz, bu terfi alan listenin başında ise şimdiki Genel Müdür Kemal Ataman olduğunu iddia etti.

Güröz, 2015 yılında ise sendikanın, maaş baremlerinin 6 basamak aşağıya çekilmesini ve Kıdem Tazminatı uygulamasının tamamen kaldırılmasını onayladığını belirtti.

Pandemi koşullarını bahane ederek, personele haklarını vermemek için “kırk takla atıldığını” savunan Güröz, şu iddialarda bulundu:

“Kamu vicdanını yaraladığımızı iddia edenler sadece haftada bir gün Genel Müdürlük binasında toplantı yapan Yönetim Kurulu Başkanı’na 3 asgari ücret, yani bugünkü değeri ile 13200TL, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 2 asgari ücret, yani bugünkü değeri ile 8800TL maaş bağlamışlardır. Kendilerine bir kez de buradan sormak isteriz, kamu vicdanı Yönetim Kurulu’nun çalışmadan almış oldukları bu maaşlarla yaralanmıyor mu?”

Hükümetle yapılan protokolle, devletin bankaya olan borçlarından oluşan faizlerden 20 Milyon TL’nin bağışlandığını ileri süren Güröz, ancak köylüye, çiftçiye, hayvancıya, esnafa gelince tek bir kuruş dahi katkı yapılmadığını, var olan borçlar üzerinden ertelenen taksitleri de faizlendirerek karlarına kar kattıklarını iddia etti.

Bankanın 60.yıl etkinliklerinde harcanan paralar konusunda da eleştirilerde bulunan Güröz, şunları belirtti:

“Ayrıca, KKTC Merkez Bankası’nın resmi sitesindeki bilanço verilerine göre 2020 yılında 10 Milyar TL’ye yaklaşan bilançosu ile bankacılık sektörünün bir numarası olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. KKTC’nin en yoğun, en fazla şubeye ve dolayısıyla da personele sahip bankası konumundadır. Buna rağmen personel maliyeti bilançosunun % 0,77’sine denk gelirken diğer ticari bankalarda bu oran ortalama %1,29’dur. Yapılan iş yoğunluğu, aktif bilanço büyüklüğü, şube ve personel sayısı gibi etmenler göz önünde bulundurulduğu zaman Yönetim Kurulu’nun açıklamasında iddia ettiği ‘maaşlar çok yüksektir’ tezi çürümektedir.”

“HER ZAMAN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK, KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güröz, sendikaya, “paragöz” yaftası yapıştırmak isteyenlerin KOOP-SEN’in üye ve yöneticilerinin gerektiği her zaman elini taşın altına koyduğunu, koymaya devam edeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu hak mücadelesinin sadece maddi bir mücadele olmadığını vurgulayan Güröz, “Bugüne kadar örgütlü olduğumuz hiçbir işletmede olmadığı gibi bankamızda da maddi manevi zor durumda bırakacak hiçbir talebimiz olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Biz sadece hakkımız olanı talep ediyoruz, fazlasını değil” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR ÇAĞRI ALMADIK”

Uyarı grevinin üzerinden bir tam gün geçmesine rağmen, Yönetim Kurulu tarafından Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine devam etmek için herhangi bir çağrı almadıklarını dile getiren Mehmet Ali Güröz, ihale yolsuzlukları dosyaları, disiplin soruşturması dosyaları ve usulsüz raporlama dosyalarının bir an önce sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na çağrı yaptı.

Güröz son olarak, bugün Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm şubelerinde 08.00-14:30 saatlerinde bir kez daha uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

1 GÜN GREV 1 GÜN ARA…

Güröz, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Grev, ne zamana kadar devam edecek” sorusuna cevap veren Güröz, finansal bir sektörde örgütlü olduklarını belirterek, bankada süresiz grev ilan etmek istemediklerini kaydetti. 1 gün grev yapıp, sonra ara vererek, görüşme çağrısı bekleyeceklerini ifade eden Güröz, Perşembe günü görüşme için bekleyeceklerini, olmazsa Cuma tekrar grev yapacaklarını bildirdi. Güröz, hükümetin duyarsız, Kooperatifler Mukayyitliğinin ise sessiz olduğunu savunarak, mukayyitliği de göreve çağırdı.

KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal da, aynı soruya verdiği yanıtta, şu anda duyarlılığı gösteren tarafın sendika olduğunu belirterek, grev yapmanın tercihleri olmadığını, görüşmeye çağrılmak için beklediklerini ifade etti. Tuğsal, “Anlaşılmayacak bir şey yoktur, anlaşırız, yarın da grev olmaz” dedi.

KOOP-SEN, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle önceki gün de Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde yine 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevine gitmişti.